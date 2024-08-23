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KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı

KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Güncel
  • 23.08.2024 10:04
  • Giriş: 23.08.2024 10:04
  • Güncelleme: 23.08.2024 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) sonuçları açıklandı.

Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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