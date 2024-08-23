KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı
KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) sonuçları açıklandı.
Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.