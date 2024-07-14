KPSS lisans sınavının ikinci oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı süreci, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sona erdi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise 14:45'te başladı.

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

2024-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 526 bin 947 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

Toplam 315 binadaki 25 bin 346 salonda uygulanan oturumda, 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak.