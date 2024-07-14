KPSS lisans sınavının ilk oturumu sona erdi

Kamu Personeli Seçme Sınavı süreci, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sona erdi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.