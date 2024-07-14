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KPSS lisans sınavının ilk oturumu sona erdi

Kamu Personeli Seçme Sınavı süreci, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sona erdi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.

Eğitim
  • 14.07.2024 10:19
  • Giriş: 14.07.2024 10:19
  • Güncelleme: 14.07.2024 12:36
Kaynak: AA
KPSS lisans sınavının ilk oturumu sona erdi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.

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