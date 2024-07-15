KPSS'nin ikinci oturumunu beklerken başına yorgun mermi isabet etti

Diyarbakır’da KPSS'nin ilk oturumdan çıktıktan sonra okulun karşısındaki parkta dinlenirken başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanan Rabia Alioğlu, ikinci oturuma giremediğini belirterek, "Emeklerimin boşa gittiğine üzülüyorum. Belki atanacaktım. Bir yılım sorumsuz insanlar yüzünden gitti. Milli Eğitim Bakanımızdan bu mağduriyetime bir çözüm bulunmasını istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumuna girmek için bekleyen 26 yaşındaki Rabia Alioğlu, başına yorgun mermi isabet etmesi sebebiyle sınava giremedi.

Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'ndaki Koşuyolu Parkı'nda meydana gelen olayda Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ilk oturumuna giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, sınavdan çıktıktan sonra 14.30'daki ikinci oturumu beklemek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altında dinlenmeye başladı.

Rabia Alioğlu, o sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia Alioğlu, tedaviye alındı. Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polisin çalışması sürüyor.

"OTURDUĞUM YERDE KAFAMA KURŞUN DEĞDİ"

Durumu iyi olan ve hastanede tedavisi süren Rabia Alioğlu, sınavın ikinci oturumuna giremediği için çok üzgün olduğunu belirtti. Alioğlu, şunları söyledi:

"Bir öğretmen adayıyım. Genel yetenek, genel kültür sınavına girdim. İkinci oturumu beklemek için okula yakın parkta oturdum. Herhangi bir yerden, bir kurşun sıkanın kurbanı oldum. Oturduğum yerde kafama kurşun değdi. Sınava girmem gerekirken, şu an hastanedeyim. Çok farklı koşullarda, çok zorluklarla çalıştım. Daha önce de depremde mağdurdum. Şu anda beni bu hale kim getirdiyse, onun mağduriyeti içerisindeyim. Sınavıma giremedim. Çok hüzünlüyüm. Cümle bile kuramıyorum. Benim bu hale gelmeme kim sebep olduysa, bulunmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanımızdan bu mağduriyetime bir çözüm bulunmasını istiyorum. Emeklerimin boşa gittiğine üzülüyorum. Belki atanacaktım. Bir yılım sorumsuz insanlar yüzünden gitti. Ama maalesef ki sınava giremedim."