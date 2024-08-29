KPSS Ön Lisans 1 Eylül Pazar günü yapılacak

KPSS Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü saat 10.15’de başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans uygulaması 1 Eylül Pazar günü yapılacak. 81 il ve Lefkoşa’da uygulanacak olan sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvuruda bulundu.

KPSS Ön Lisans uygulaması ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını söyledi. Sınavda toplam 164 bin 53 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak" bilgisini verdi.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN

Sınav başvurularında 18-29 yaş aralığının yoğunlukta olduğunu aktaran Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588’dir. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak gerçekleşti" dedi.

Öte yandan, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.