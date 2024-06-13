KPSS ön lisans başvuruları başladı

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvuruların başladığını duyurdu.

Yayımlanan kılavuza göre, 13 Haziran'da başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.



KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.



2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."