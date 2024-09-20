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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin 'sonuç açıklama' sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Güncel
  • 20.09.2024 10:08
  • Giriş: 20.09.2024 10:08
  • Güncelleme: 20.09.2024 10:17
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2024-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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