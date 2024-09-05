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KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Güncel
  • 05.09.2024 11:48
  • Giriş: 05.09.2024 11:48
  • Güncelleme: 05.09.2024 11:50
KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ilişkin giriş belgelerini bugün erişime açtı.

ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 15 Eylül 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salona atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni bugün ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerini bildirdi.

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