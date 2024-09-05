KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ilişkin giriş belgelerini bugün erişime açtı.
ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, 15 Eylül 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salona atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni bugün ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerini bildirdi.