KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'DEN DUYURU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının (2024-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Eylül 2024 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.