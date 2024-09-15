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KPSS Ortaöğretim sona erdi

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sona erdi. Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

Eğitim
  • 15.09.2024 12:38
  • Giriş: 15.09.2024 12:38
  • Güncelleme: 15.09.2024 12:41
Kaynak: AA
KPSS Ortaöğretim sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sona erdi.

Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

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