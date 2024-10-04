KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan sınavla birlikte, kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara alım yapılacak.

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarını sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

Adaylar, yayımlanacak olan kılavuz sonrasında puanlarına göre tercihlerde bulunacak.

LİSE KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.

KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.