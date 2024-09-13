KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Lise KPSS sınav giriş belgesi nereden indirilir?

KPSS Sınav Giriş Belgesi | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Ortaöğretim (Lise) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM'nin dün itibariyle adayların sınav bina ve salon bilgilerinin yer aldığı KPSS sınav giriş belgesini yayınlamasının ardından adaylar KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır sorusunu gündeme getiriyor. KPSS sınavı için en son geç başvurular 15 Ağustos'ta alınmıştı. Lise KPSS sınav giriş belgesi nereden indirilir sorusu ise sınava sayılı günler kala araştırılıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Lise KPSS sınav giriş belgesi nereden indirilir? İşte ÖSYM AİS ile Ortaöğretim KPSS sınav giriş belgesi indirme ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME EKRANI

15 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşecek 2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların ÖSYM tarafından sınava girecekleri okullara ve salonlara atama işlemleri gerçekleştirildi.

KPSS'ye girecek adayların sınava katılacakları yerlerin bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi 5 Eylül 2024'te saat 11.00'dan itibaren erişime açıldı. Adaylar KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açarak edinebilecek.

KPSS sınav giriş belgesi indirme ekranı için tıklayınız

KPSS ÖNCESİ ÖSYM'DEN DUYURU

ÖSYM 15 Eylül 2024'te uygulanacak 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi adaylara duyuruda bulunarak sınav binalarına saat 10.00'dan sonra herhangi bir adayın alınmayacağına yönelik bir açıklamada bulundu.