KPSS tercih ekranı: KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte iş hayatında devlet memuru olmak isteyen on binlerce yurttaş KPSS tercihlerini yaparak süreçte yeni bir adım atmış olacak. Bugün başlayacak tercih sürecine ilişkin adaylar KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularını araştırıyor. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte KPSS tercih ekranı ve diğer detaylar!

KPSS-2023/2 tercih ekranının bugün açılması ile bazı devlet kurumları için gerçekleşecek pozisyonlara memur alımı için tercih süreci resmen başlayacak. ÖSYM takviminde 20 Aralık - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor. Peki, KPSS-2023/2 tercih ekranı açıldı mı? KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte KPSS tercih ekranı ve diğer detaylar!

KPSS-2023/2 tercihleri bugün başlıyor!

KPSS-2023/2 tercihleri ile bazı devlet kurumları için gerçekleşecek pozisyonlara 2. yerleştirme tercihleri alınacak. ÖSYM takviminde 20 Aralık - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor.

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin başlayacağı uzmanlar tarafından belirtildi. Tercih kılavuzunun 20 Aralık Çarşamba sabahı erken saatlerde adayların erişimine açılacağı öngörülüyor.

KPSS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı?

20-27 Aralık'ta gerçekleşecek olan KPSS-2023/2 tercihleri için KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar KPSS-2023/2 tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

KPSS tercih işlemi nasıl yapılır?

KPSS tercih işlemleri için adaylar ÖSYM'nin Aday İşlem Sistemi'ne (AİS) T.C kimlik numarası ve şifrelerini yazarak giriş yapacaklar. ÖSYM AİS sistemi üzerinden adaylar KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.