KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları www.sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adayların, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.

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