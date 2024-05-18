KPSS’de umudu Şimşek’in tasarruf paketi bitirdi

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, kamuda uygulanacak istihdam sınırlaması Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ye hazırlanan ve atanıp memur olma hayali kuran gençlerin tepkisini çekti.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu olan ve geçen yıl KPSS’de Türkiye 95’incisi olan Muhammed Reşat Taşer, hem atama beklediğini hem de KPSS kursunda öğretmenlik yaptığını söyledi. Taşer, "Bu kurumda yaklaşık 2 bine yakın öğrenci var. Hem bir sene çaba gösterip hem de hiçbir sonuç elde edememek hem ülkemiz için hem onlar için zaman ve maddi kayıp oluyor" dedi.

Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu Oğuzhan Öztürk "Özellikle bizim bölümümüz en çok atama yapılması gereken bir bölümken tasarruf paketinden sonra çok etkilendi. Ümidimiz kalmadı” diye konuştu. İngilizce öğretmenliği yaparken KPSS’ye hazırlanan Erdem Gelmez, "Yanlış ekonomi politikalarını gençlerin ödememesi gerekiyor. Devlet insanlara umut aşılaması gerekirken umutsuzluğa sevk ediyor " dedi.