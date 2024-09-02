KPSS’den çıkan genç: Bittik artık, ölüyoruz

Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu dün yapıldı. 81 il ve Lefkoşa’da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.

Sınav sonuçları 20 Eylül’de açıklanacak. Öte yandan, bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda sadece emekli olanların yerine personel alınacağı açıklamasına ise tepkiler devam ediyor. Sınavdan çıkan bir öğrenci ANKA Haber Ajansı’na, “Benim artık hiçbir şeye umudum yok. Zaten artık çoğu kişi işsiz kaldı. Gençler bitti artık. Ölüyoruz, tükendik” yorumunda bulundu.