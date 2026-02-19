Kral Charles'tan, kardeşi Andrew'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Hukukun gereği yerine getirilmeli

İngiltere Kralı III. Charles, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle gözaltına alınan kardeşi ve eski prens Andrew'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Epstein bağlantısı nedeniyle unvanları elinden alınan eski prens Andrewi bu sabah 'kamu görevinde suistimal' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Kral Charles, 'adil bir sürecin' işleyeceğini belirtti.

'Hukukun işleyeceğini' vurgulayan Charles, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetti.

"HUKUKUN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİDİR"

Charles imzasıyla yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Andrew Mountbatten-Windsor ile ilgili haberleri ve kamu görevinde suistimal şüphesini büyük endişeyle öğrendim. Bundan sonra, bu konunun uygun şekilde ve ilgili makamlar tarafından soruşturulması için tam, adil ve uygun bir süreç izlenecektir. Daha önce de söylediğim gibi, bu konuda onlara tam ve içten destek ve işbirliğimizi sunuyoruz. Şunu açıkça belirtmek isterim: Hukukun gereği yerine getirilmelidir. Bu süreç devam ederken, bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak doğru olmaz. Bu arada, ailem ve ben sizlere karşı görev ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

TÜM UNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.