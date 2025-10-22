Kral Kaybederse Dizisi (2025) — Konusu, oyuncuları, gerçek hikayesi ve yayın günü

Kral Kaybederse, OGM Pictures imzalı, Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya gibi güçlü oyuncuları bir araya getiren, aksiyon ve dram türündeki Star TV dizisidir. Dizi, narsist bir karakterin psikolojik çöküşünü merkezine alan derin hikayesiyle hem sosyal medyada hem reytinglerde gündem olmayı sürdürüyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU

Kral Kaybederse, başarılı ve karizmatik bir inşaat mühendisi olan Kenan Baran’ın (Halit Ergenç) narsist kişiliği, başarı tutkusu ve evliliği arasındaki çelişkili yaşamını konu alıyor. Eşi Handan’ı (Aslıhan Gürbüz) bir gece kulübünde tanıştığı Fadime “Fadi” Çetin (Merve Dizdar) ile aldatan Kenan, kısa süre sonra hem profesyonel hem de psikolojik anlamda çöküş sürecine giriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, erkek narsisizmini psikolojik derinlikle ele almasıyla öne çıkıyor. Hikaye boyunca “kral” metaforu, güç, ego ve sevgi yoksunluğu üzerinden yeniden yorumlanıyor.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Halit Ergenç — Kenan Baran

— Kenan Baran Merve Dizdar — Fadime (Fadi) Çetin

— Fadime (Fadi) Çetin Aslıhan Gürbüz — Handan Baran

— Handan Baran Nilperi Şahinkaya — Özlem

— Özlem Murat Garipağaoğlu — Semih

— Semih Burcu Gölgedar — Banu

— Banu Müjde Uzman — Cansu Aydın

— Cansu Aydın İsmail Demirci — Fikret

— Fikret Cenan Çamyurdu — Memduh Çetin

Yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan kardeşler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Akın Çetin, müziklerini ise Ali Sertaç Özgümüş üstleniyor.