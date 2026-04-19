Kral Kupası’nda Real Sociedad sürprizi

İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad ile Atletico Madrid, Sevilla Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltı atışlarına giderken, kupayı kazanan taraf Real Sociedad oldu.

Maça hızlı başlayan Sociedad, henüz 13. saniyede Barrenetxea’nın golüyle öne geçti. Bu gol, organizasyon tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti. Atletico Madrid, 19. dakikada Lookman ile eşitliği sağladı.

PENALTILARLA GELEN KUPA

İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Sociedad, 45+1. dakikada Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti ve soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda dengeyi yeniden kuran Atletico Madrid, 83. dakikada Alvarez’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve final uzatmalara taşındı. Uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Sociedad, İspanya Kral Kupası’nı kazanan taraf oldu.