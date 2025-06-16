Krallara hayır!

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ABD’de milyonlarca kişi, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi otoriter rejim inşa etmeye çalışan Trump’ı protesto ederek “Krallara hayır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun 250’nci yıldönümüyle aynı zamana denk gelen 79’uncu doğum gününü “güç gösterisiyle” kutladı. Başkent Washington D.C.’de görkemli bir askeri geçit töreni düzenlenirken ülkenin dört bir yanında otoriterleşmeye karşı çıkan Amerikalılar “Krallara hayır” yürüyüşü yaptı.

GÜÇ GÖSTERİSİ

Beyaz Saray’ın güneyinde kurulan özel bir stand üzerinden töreni izleyen Trump, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi ABD ordusunun dâhil olduğu emperyalist çatışmaları yansıtan sıraya göre yapılan geçişte zaman zaman ayağa kalkarak askerleri selamladı.

Yaklaşık 6 bin 200 asker, 60 tonluk M1 Abrams tankları da dâhil olmak üzere 128 askeri araç ve 62 uçakla birlikte yürüdü. 2 saat süren tören sonunda Trump, kalabalığa, “Her ülke zaferlerini kutluyor. Amerika’nın da kutlamasının zamanı geldi. Bugün bunu yapıyoruz” diye seslendi.

Yaklaşık 45 milyon dolara mal olması ve iç politikanın militarize edilmesi nedeniyle tepkilere yol açan tören, otoriter rejim inşasına girişen Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskınlar sonrası Los Angeles’ta başlayarak ülkeye yayılan protestoların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

50 EYALETTE EYLEM

ABD’nin 50 eyaletinde milyonlarca kişi, Trump’ın “askeri geçit töreniyle” kutladığı 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için “Krallara hayır günü” (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi. Büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar yüzlerce noktada Amerikalılar, “Krallara hayır” sloganları attı.

Los Angeles’ta ABD ordu mensuplarının eylemcilerin karşısına dikilmesi, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD’nin Gazze politikası gibi birçok iç ve dış politikaya dair gelişmeler protesto edildi.

Chicago’dan New York’a, San Francisco’dan Atlanta’ya kadar milyonlarca Amerikalı, ellerinde ABD bayrakları ile “Krallara hayır”, “Tarih izliyor”, “Demokrasinin yanındayız”, “İhanetin cezası idamdır” şeklinde dövizlerle sokakları doldurdu.

Protestoların organizatörleri, Trump’ın askeri geçit töreninin “çekim merkezi olmaması” için ve herhangi bir çatışma ihtimaline karşı Washington’da etkinlik düzenlemekten kaçındı. Organizatörlerin web sitesinde, Trump yönetiminin “mahkemelere meydan okuduğu, Amerikalıları sınır dışı ettiği, insanları sokaklardan kaybettiği, medeni haklara saldırdığı ve hizmetleri kısıtladığı” belirtildi.