‘Krallara hayır’ yol gösterdi: 1 Mayıs’ta okul, iş, alışveriş yok

ABD’de 1 Mayıs için “May Day Strong” (Güçlü 1 Mayıs) koalisyonu altında yüzlerce sendika, sol parti ve örgüt, “İşçiler Milyarderlerden Üstün” sloganıyla ülke çapında 3 binden fazla eylem planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, milyarderlerin çıkarlarını işçilerin ihtiyaçlarının önüne koyan politikalarına ve göçmenlere yönelik saldırılarına karşı protestoların organizatörleri, “işe gitmeme, okula gitmeme ve alışveriş yapmama” çağrısıyla ülke çapında kapsamlı ekonomik boykota davet ediyor. Protestolara yapılan çağrılarda, savaş harcamalarına son verilmesi, zenginlerden daha yüksek vergi, kamu hizmetlerine daha fazla yatırım, sosyal programların korunması, göçmen hakları ve otoriterliğe karşı demokrasi talepleri öne çıkıyor.

1 Mayıs gösterilerinin organizatörleri, göçmenlere yönelik ICE operasyonlarına karşı Minneapolis ile Los Angeles’taki kitlesel gösterilerden ve 50 eyalette milyonlarca kişinin katıldığı “Krallara Hayır” protestolarından güç aldıklarını belirtiyor. Söz konusu eylemlerde daha önce nadiren sokağa inen kesimlerin katıldığını belirten organizatörler, ABD halkının büyük bölümünün artık “değişim yaratma gücünün elinde olduğunu fark ettiğini” belirtiyor.