Kredi alacakları yüzde 96 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla, bireysel kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artışla 331 milyar TL olarak açıklandı.

Risk Merkezi verilerine göre, 2026 yılı mart ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 azalarak 220 bin kişi oldu.

Mart ayı itibarıyla bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 152 bin 147 olarak gerçekleşirken, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 108 bin 748 oldu. Bir önceki yılın mart ayında bu rakamlar sırasıyla 168 bin ve 143 bin kişi düzeyindeydi.