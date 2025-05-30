Kredi borçları ‘ihtiyaç’tan arttı

Ekonomi Servisi

AKP’nin uyguladığı ekonomi politikası yurttaşı borçlandırmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinden bu yana talebi kısmak için çabalayan iktidarın attığı adımlara karşın halk borçlanarak yaşamak zorunda kalıyor. Faizi yüksek tutarak kredi almayı ve kredi kartı kullanımını en aza indirmeyi amaçlayan iktidarın bu hedefine karşın hem kredi hem de kredi kartı borçlarında artış sürüyor. Ancak kriz nedeniyle borcunu ödeyemeyen yurttaş sürekli olarak takibe düşüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre geçen hafta tüketici kredileri borçları 2 trilyon 286 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakamın 1 trilyon 653 milyar TL’sini ise ihtiyaç kredisi oluşturdu. Yani toplam kredi borcunun yüzde 72’si ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bir önceki haftaya göre borçlar konut kredileri 3 milyar TL artarken taşıt kredileri ise 321 milyon TL azaldı.

Yılın ilk haftasına göre ise bakıldığında ise durum daha da çarpıcı. Tüketici kredisi borcu 2025’in ilk haftasında 2 trilyon 19 milyar TL’ydi. Bunun 1 trilyon 431 milyar TL’si ihtiyaç, 74,4 milyar TL’si taşıt, 513,5 milyar TL’si ise taşıt kredisiydi. İhtiyaç kredisinin toplam tüketici kredilerine oranı yüzde 70,8’di. İhtiyaç kredilerinin toplam tüketici kredisi borcuna oranı 5 ayda 1 puandan daha fazla arttı.

Kredi kartlarında da benzer bir durum yaşanıyor. Kredi bulamayan ve geliri yetmeyen birçok yurttaşın yüklendiği kredi kartı borcu geçen hafta 2 trilyon 105 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta 2 trilyon 60 milyar TL olan kredi kartı borcu senenin ilk haftasında ise 1 trilyon 840 milyar TL idi. Yani sene başına göre kredi karı borcunda yaklaşık yüzde 15 oranında bir artış yaşandı.

Bu kadar borca girdikten sonra ödeyemeyen yurttaşlar ise takibe düşüyor. BDDK verilerine göre geçen hafta takipteki alacaklar 400 milyar 816 milyon TL’ye yükseldi. Takipteki alacaklar geçen hafta 395 milyar 576 milyon TL, senenin ilk haftasında ise 293 milyar 695 milyon TL idi. Yani sene başına göre takipteki alacaklar 100 milyardan daha fazla arttı.