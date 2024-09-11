Kredi borçları katlandı

EKONOMİ SERVİSİ

Alım gücü kaybolan ve ücretleri eriyen yurttaş, banka kredilerine mecbur kaldı. Temmuzda yüz binlerce kişi daha kredi kullananlara katıldı.

Ülke nüfusunun neredeyse yarısı bireysel kredi kullanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artarak 14.743 milyar liraya ulaştı. Kredilerin 14.251 milyar lirası bankalar tarafından kullandırıldı. Bireysel krediler, temmuzda yüzde 47 artarak 3,4 trilyon liraya çıktı. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,4. Bireysel kredi kullananların sayısı bir yılda 2 milyon kişiden fazla artarak 41 milyona dayandı.

Temmuzda ilk kez kredi kullanan kişilerin sayısı da dikkat çekti. 183 bin kişi ilk defa kredi kartı sahibi oldu. 121 kişi ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken 105 bin kişi daha tüketci kredisi kullananlar arasına katıldı.

Toplam kredilerin yüzde 77’sini 11,4 trilyon liralık değer ile ticari krediler oluşturdu. Ticari krediler içinde de imalat sanayi öne çıktı. İmalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip oldu. Ödeme zamanı geçtiği halde ödenmeyen tasfiye olunacak alacaklar temmuzda artarak 310 milyar liraya ulaştı.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı temmuzda bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 2,1 oldu.