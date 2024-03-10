Kredi borçları talebi azalttı

Gençlik Bakanlığı’nın yükseköğretim kredisine yönelik talep son 10 yılın en düşük seviyesine indi. 2019 yılında 1 milyon 190 bin 200 olan öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı, 2023 yılında ise 870 bin 369’a kadar düştü.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, yükseköğretim öğrenim kredisine yönelik verileri paylaşıldı. İktidar, öğrencilere verdiği krediye ilişkin her defasında “Miktarını yükselttik” diyerek övünürken yüz binlerce öğrencinin harçlıksız kalmak pahasına öğrenim kredisi almadığını ortaya koydu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, miktarını artırmakla övündüğü öğrenim kredisine talep, hemen her yıl daha da azaldı. Öğrenim kredisi alan üniversite öğrencisi sayısı, 2014 yılı itibarıyla en düşük seviyesini 2023 yılında gördü.

EN YÜKSEK SAYI 2017’DE

2014 yılında 865 bin 309’u yurt içinde 10 bin 544’ü ise yurt dışında olmak üzere toplam 875 bin 853 öğrenci öğrenim kredisi aldı. Öğrenim kredisi alan toplam öğrenci sayısı 2015 yılında 1 milyon 16 bin 905’e, 2016 yılında ise 1 milyon 150 bin 693’e yükseldi. 2014-2023 döneminde öğrenim kredisi alan en yüksek sayıya ise 1 milyon 190 bin 856 öğrenci ile 2017 yılında ulaşıldı.

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle adeta pula dönen ve yüksek faizler nedeniyle geri ödemesi giderek güçleşen öğrenim kredisine talep, 2019 itibarıyla ise düzenli olarak geriledi.

2018-2023 döneminde öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2018: 1 milyon 171 bin 507

2019: 1 milyon 190 bin 200

2020: 1 milyon 172 bin 128

2021: 1 milyon 32 bin

2022: 879 bin 862

2023: 870 bin 369