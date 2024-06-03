Kredi borcu olanlar için Yargıtay’dan emsal karar

Ekonomi Servisi

Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya’da bir davacı vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarların davalı bankadan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017, 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandırılmış bu esnada istihbarat ücreti alınmamıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayılı tebliğ ile getirilen düzenleme neticesinde Bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir. Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, istihbarat ücretine uygulanarak tahsil edilen BSMV ücretinin de alınmaması gerekir. Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV’nin de davacıya iadesi gerekirken BSMV hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir" kararı verdi.