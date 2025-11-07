Kredi çıktı, mevduat azaldı

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık verilerini açıkladı. BDDK’ye göre, 31 Ekim haftasında toplam krediler yükselirken mevduatlarda düşüş kaydedildi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat geçen hafta 23 milyar 259 milyon lira azaldı. Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 39 milyar 641 milyon lira artarak 2 trilyon 692 milyar 947 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 258 milyon lira artarak 3 trilyon 200 milyar 541 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı borçları ise yüzde 3,2 artarak 2 trilyon 591 milyar 513 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.