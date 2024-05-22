Kredi faiz oranları güncellendi: Halkbank'tan açıklama

Halkbank, esnaf kredi faiz oran güncellemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bankamız esnaf kredileri faiz oranları, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Faiz oranı değişikliği geçmişe yönelik olarak uygulanmamıştır" denildi.

Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellendiğini, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığını bildirdi.

Halkbank'tan esnaf kredi faiz oran güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, bankanın esnaf kredileri faiz oranları güncellemesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

"DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞE YÖNELİK DEĞİL"

Bankanın esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği aktarılan açıklamada, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Esnaf kredileri faiz oranının yüzde 50'si, gelir kaybı uygulaması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak esnafımıza önemli bir destek de sağlanmaktadır" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır. Bankamız, kuruluşundan itibaren her zaman esnafımızın yanında olmuştur. 2002 yılından günümüze kadar 4,2 milyon esnafımıza 498 milyar lira esnaf kredisi, Ocak 2023-Mayıs 2024 döneminde de 545 bin esnafımıza 213 milyar lira esnaf kredisi kullandırılmıştır. İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Bankamız her zaman olduğu gibi esnafımıza desteklerini kesintisiz şekilde sürdürecektir."