Kredi kartı aidatı vaadiyle dolandırıcılık: 5 şüpheli yakalandı
Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirten bir yurttaşın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.