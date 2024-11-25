Kredi kartı borçları: "Asgari ödeme" yapanlara uyarı

Kredi kartlarında ve ihtiyaç kredilerinde kullanılan faiz oranlarına ilişkin güncelleme, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, Kasım 2024 itibarıyla aylık borcun asgari tutarı için yüzde 4,25 faiz alınırken, asgariden fazla olan kısım için yüzde 4,55 gecikme faizi alınmaya başlandı.

Güncelleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eylül sonunda açıkladığı ve kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yapılandırma olanağı sunan değişikliğin ardından, 24 Ekim’de açıklanan dönem borcuna istinaden farklılaşan oranlara göre belli oldu.

"KREDİ VE KREDİ KARTI MALİYETLERİ ARTTI"

Konuya ilişkin uyarıda bulunan finansal ürün karşılaştırma platformu yönetici Orhun Çağlar Atilla, "Yalnızca asgariyi ödeyerek ayı çevirmeye çalışan vatandaşların kredi kartı borcu kapatma süreleri, yükselen faizlerle daha da uzuyor" dedi.

Türkiye’de uzun süredir uygulanan yüksek politika faizinin etkisiyle kredi ve kredi kartı maliyetlerinin arttığını söyleyen Atilla, "İhtiyaç kredisi faiz oranları, kişinin kredi notuna göre değişse de aylık yüzde 4’ten başlıyor. Son dönemlerde yükselen ihtiyaç kredisi ve kredi kartı faiz oranları, borç yükünde artışı da beraberinde getiriyor. BDDK verileri, bireysel kredi kartlarında ilk 10 ayda 30 milyar TL'den fazla alacağın takibe düştüğünü gösteriyor. Rakamlar, bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacakların yüzde 65,2'sinin son 10 ayda takibe düştüğünü ortaya koyuyor" dedi.

"SADECE ASGARİ TUTARI ÖDEMEK BORCU KAPATMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlar kapsamında, Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi oranı ise yüzde 4,55 olarak uygulanmaya başlandı.

Atilla, "Faizlerdeki artış, mevcut kredi borçlarının ve kredi kartı ödemelerinin daha maliyetli olmasına sebep oluyor. Yalnızca asgariyi ödeyerek ayı çevirmeye çalışan vatandaşların borcu kapatma süreleri, yükselen faizlerle daha da uzuyor. Ayrıca toplam ödeme maliyetleri de artıyor. Kredi notunda bozulma ve yasal takip süreçleri de tüm bu aşamaların beraberinde geliyor. Vatandaşlar, yüksek faizli borçlarını önceliklendirecekleri bir ödeme planıyla hareket edebilir ve yapılandırma fırsatlarını değerlendirebilir" diye konuştu.