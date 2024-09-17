Kredi kartı borçlarından kurtulmanın 10 yolu nedir? Kredi kartı borç faizleri nelerdir? Kredi kartı borçları ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borçları, yüksek faiz oranları ve krediye erişimin kısıtlanmasının ardından milyonlarca vatandaş için büyük bir sorun haline geldi. Kredi kartı borçlarından kurtulmanın en önemli yolu gelirinizi artırmak diye düşünebilirsiniz fakat kredi kartı borçlarının ödenebilir hale gelmesi için birçok yola başvurabilirsiniz.

Sizler için, kredi kartından kurtulmak için yapabileceğiniz 10 yol özetledik:

1- BORÇLARI LİSTELEYİN

Kredi kartı borcunuz ne kadar? Dönem borcunuz ve gelecek dönem borçlarınız ne kadar? Bunların listesini yapın.

2- KREDİ KARTI ÖDEME BÜTÇESİ OLUŞTURUN

Kredi kartı borcunuzu ödemeniz için elinizdeki bütçenin maksimumunu borcu ödemeye ayırmalısınız. Bu yüzden harcamalarınızı gözden geçirin ve gereksiz harcamalar yaptığınızı düşündüğünüz harcamalardan kaçının.

3- ASGARİ ÖDEME DEĞİL, TAM ÖDEME YAPIN

Kredi kartı borcunuzu ödeyebilecek durumdaysanız asgari ödeme yapmaktan kaçının. Asgari ödeme sonrası borcun kalan miktarı, da faize tabidir. Kredi kartı dönem borcunu ödeyemeyeceğiniz durumlarda asgarisini mutlaka ödemeye çalışın.

4- FAİZİ YÜKSEK OLAN KREDİ KARTI BORÇLARINI ÖDEYİN

Faizi yüksek olan kredi kartı borçlarını ödemeniz, ek faiz yükünden kurtulmanızı da sağlayacaktır.

5- TÜM BORÇLARI TEK BİR KREDİDE TOPLAYIN

Tüketici kredisi alabiliyorsanız, kart borçlarınızı ödemek için borçlanın. Tek bir krediye borçlanmanız, kredi kartında gecikme faizinden de kurtulmanız anlamına gelir.

6- BANKANIZLA PAZARLIK YAPIN

Kredi kartı borcunuzu ödeyemiyorsanız bankanızla görüşüp makul bir krediyle borç yapılandırmasına gitmeye çalışın.

7- KREDİ KARTINI KULLANMAYIN

İmkanınız varsa kredi kartıyla harcama yapmak yerine nakit hacama yapmaya çalışın.

8- ACİL DURUM FONU OLUŞTURUN

Acil bir durumda kredi kartını kullanmanızı önleyecek bir fon oluşturun. Acil bir durumda bu fonla ödeme yapın.

9- OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİN:

Kredi kartı borcunuzu ödeyebilecek durumdaysanız fakat ödeme işlemini unutuyorsanız otomatik ödeme talimatı verin. Böylece kredi kartı borcunuza faiz gelmemiş olur.

10 - KREDİ KARTLARINI KAPATIN

Borçlarınızı ödedikten sonra kredi kartlarını kapattırın. Böylece eliniz kredi kartınıza gitmemiş olacaktır.

KREDİ KARTI BORCU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borcunun tamamının ödenmemesi üzerine kredi kartına ek olarak gecikme faizi yansır.

Kredi kartı asgari ödeme oranı nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartı asgari ödeme oranları ile ilgili düzenlemeler yapar. Son düzenlemeye göre, kredi kartı limiti 25 bin liranın altında olan kartlar için asgari ödeme tutarı yüde 20, kredi kartı limiti 25 bin TL'nin üzerinde olanlar için kredi kartı asgari ödeme tutarı yüzde 40'tır. Örneğin, kredi kartı limitiniz 20 bin liraysa ve dönem borcunuz 10 bin liraysa ödemeniz gereken asgari ödeme tutarı 4 bin, kredi kartı limitiniz 30 bin lira ve dönem borcunuz 10 bin liraysa ödemeniz gereken asgari ödeme tutarı 12 bin liradır.

Kredi kartı asgari ödeme sonrası borç ne kadar olur?

Kredi kartı asgarisini ödemeniz sonrası oluşan faiz, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte aylık yüzde 4'ün üzerindedir. Örneğin 30 bin lira limitiniz olsun ve 10 bin lira dönem borcunuz olsun. Kartınızın asgari ödeme tutarı olan 4 bin lirayı (Yüzde 40) ödediniz. Geriye kalan 6 bin lira borcunuzun, X bankasına göre faizi 255 TL, vergisi ise 76,50 TL'dir. Dolayısıyla kalan 6 bin liralık ödemediğiniz ekstrenize 331,5 lira ek ödeme yansıyacaktır.

Kredi kartı gecikme faizi nedir? Kredi kartı gecikme faizi nasıl hesaplanır?

Kredi kartı gecikme faizi, ekstredeki asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödememesi durumunda, kalan borç tutarı üzerine uygulanan faize verilen addır.

Örneğin kredi kartınızın limiti 30 bin lira olsun ve dönem borcunuz 10 bin lira olsun. Hiçbir şekilde asgarisi de dahil olmak üzere kredi kartına ödeme yapmadınız. X bankasına göre, gecikme faiziniz 437 TL, ödenecek vergi ise 131,1 TL'dir. Böylece 10 bin liralık dönem borcunuz önümüzdeki ay 10.568,1 liraya yükselir.

Kredi kartı borcunun asgarisinin ödenmesi halinde ne olur?

Kredi kartı borcunun asgarisinin ödenmesi halinde dönem borcunuza ek olarak gecikme faizi yansıtılmaz. Normal faiz oranı yansır.

Kredi kartı asgarisini ödemenin dezavantajları nelerdir?

Kredi kartının sürekli asgarisini ödemeniz halinde dönem borcunuz her geçen ay artar. Ayrıca, dönem borcunuzu 1 yıl içinde 3 kez tam olarak ödememeniz halinde bankalar nakit avans işlemlerinize sınırlama getirir.

Kredi kartı ile kredi kartı borcu ödenir mi?

Başka bir kredi kartı ile diğer kredi kartı borcu doğrudan ödenmez. Kredi kartından nakit avans kullanarak diğer kredi kartı borcu ödenebilir. Fakat kredi kartı nakt avans işlemlerinin faizi, tüketici kredilerinden yüksektir. Bu yüzden, tüketici kredisi kullanarak kredi kartı borçlarını ödemek daha mantıklıdır. (Tüketici kredisi taksitlerini mutlaka ödeyecek gelirinizin olması gerekir)

Hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödenir mi?

Hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödenebilir fakat dönem borcuna ek bir katkısı olmaz. Dönem ekstreniz kesildiğinde borcunuz, ödediğiniz miktardan karşılanır. Dönem borcundan önce kredi kartı borcunuzu ödemeniz, kredi kartı harcama limitinizi artırır.

Kredi kartı alışveriş faizi nedir?

Kredi kartlarına, ekstre zamanında ve eksiksiz olarak ödendiğinde alışveriş faizi uygulanmaz. Eğer kredi kartıyla taksitli alışveriş yapılırsa ve bankanın bu konuda bir kampanyası yoksa, ortalama yüzde 4 oranında faiz uygulanır.

Kredi kartı borcu yapılandırma nasıl olur?

Kredi kartı borcu yapılandırma, kredi kartınızın dönem borçlarını ödeyemediğinizde bankanızdan isteyeceğiniz yeni ödeme koşullarıdır. Kredi kartı borçlarınızı ödeyemiyorsanız bankanıza başvurup kredi kartı borcunuzu 12 aya kadar yapılandırabilirsiniz. Kredi kartı borcu yapılandırma, yeni bir kredi almak gibidir. Kredi kartı borcunu yapılandırdığınızda kredi kartı yapılandırma faizi ile birlikte mevcut borcunuz artacaktır fakat kredi kartının aylık borç ödemesi mevcut duruma göre azalacaktır. Kredi kartı yapılandırma faizi genellikle kredi faizleri oranındadır fakat tüketici kredisi faizlerinden daha yüksek olabilir.

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde önce idari takip, daha sonra ise yasal takip ve icra süreçleri başlatılabilir. 90 gün ödenmeyen kredi kartına banka tarafından idari takip başlatılır ve borcun ödenmesi istenir. Kredi kartı borcunun hiçbir şekilde ödenmemesi halinde bankalar icra takibi başlatıp kara listeye alabilir ve 5 yıl boyunca kredi kullanma imkanınız ortadan kalkar.