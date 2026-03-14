Kredi kartı borcu için son günü bekleyenlere kritik uyarı

Kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışan vatandaş, kredi kartı borcu geldiğinde nakit akışını sağlamakta güçlük çekiyor. Ödeme tarihi olarak son güne kadar bekletiliyor.

Ancak uzmanlar, son gün ödenen kredi kartı borcunun, sicilde 'risk' oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Son gün borcun tamamı dahi ödense, hesap kesim tarihinde görünen yüksek borç oranı, vatandaşın kredi borçluluk oranını şişirtiyor. Bu da banka sisteminde 'limitine aşırı bağımlı' veya 'nakit akışı yavaş' olarak derecelendiriyor.

Uzmanlar, kredi notunu yükseltmek isteyen vatandaşlara şunu öneriyor:

Borcun, ekstre kesiminden hemen sonra ödenmesi gerekiyor

Eğer bu şekilde bir ödeme yöntemi belirlenirse, 'borç limit oranı' düşük görünüyor.