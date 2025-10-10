Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Bugün son gün

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Borç yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi bugün (10 Ekim) sona erecek.

ŞARTLAR NELER?

Düzenlemeyle, kredi kartı borcunun sadece asgarisi değil, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenememesi de yapılandırma kapsamına alındı.

Krediler için 30 günü aşan gecikme süresi yerine, her türlü gecikme yapılandırma için yeterli olacak.

Kart yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kredi kartı limitleri arttırılamaycak.