Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak kararı ile kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma imkanı devreye alındı.

Kredi kartı ya da kredi borcu yapılandırmada belli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken ödemenin yeni koşullarla daha kolay yeniden ödemeye başlaması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Borcunu ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen yurttaşlar için yapılandırma fırsatı 1 Kasım tarihinde başlıyor.

Sabah gazetetesinde yer alan habere göre, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yapılandırma işlemlerine başladı.

Şu ana kadar kamu bankalarında yapılandırılan tutar ise 1.5 milyar TL'yi aştı.

Özel bankalar arasında ise İş Bankası ve Akbank da yapılandırma sürecini başlatanlar arasında yer alıyor.

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA

Karar doğrultusunda, BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma olanağı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

FAİZ ORANLARI 24 EKİM’DE AÇIKLANACAK

BDDK'nın adımlarıyla uyumlu olarak TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim tarihinde açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe alınacak.

Referans oranın aynı kalması durumunda azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin TL olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİ

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda ek kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekli.

Kredi kartları ile nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde tutuldu.

YAPILANDIRMA KOŞULLARI NELERDİR?

BDDK'nın aldığı kararla, kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunuldu.

Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler, borçlarının tamamını taksitlendirdiğinde, her ay ödenecek taksitler asgari ödeme tutarına eklenecek.

Ayrıca yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar kart limiti artırılamayacak.

Bunun yanında, ihtiyaç kredilerinde 30 gün gecikmiş ödemeleri olanlar da yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

Ancak söz konusu fırsattan faydalanmak için 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.