Kredi kartı faizine küçük dokunuş

BirGün/ANKARA

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, belirli limit aralıklarındaki kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürüldü. Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Dönem borcu 25 bin ile 150 bin TL arasında olan bireysel kartlar için faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4'e, dönem borcu 150 bin TL üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Geçen yılın sonunda faiz indirim sürecine başlayan Merkez Bankası, yüzde 50 olan politika faizini Mart toplantısında yapılan üçüncü indirimle birlikte yüzde 42,5 seviyesine kadar getirdi. Ancak bu dönemde kredi kartı ve kredili mevduat faizlerinde bir indirime gidilmedi. Mart 2024’te ilave sıkılaşma adımları kapsamında artırılan kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde uygulanan faiz oranı, artan geri ödeme sorununa rağmen düşürülmedi.

19 Mart Siyasi Darbesi’nin ardından yeniden faiz artırmak zorunda kalan Merkez Bankası, yaklaşık dört ay sonra yeniden faizlerde indirim başladı. Önceki gün yapılan PPK toplantısında politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekildi. Faiz oranı indirime karşın 19 Mart tarihindeki yüzde 42,5’lik seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Faiz indiriminin ardından bu kez kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi. Kredi kartı faizleri yaklaşık 16 ay sonra indirildi.

Mart 2024’te 1 trilyon 411 milyar 567 milyon lira olan kredi kartları borçları, 18 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 240 milyar 758 milyon lirayı buldu. Yasal takibe düşen bireysel kredi kartı borçları ise 21 milyar 491 milyon liradan 97 milyar 70 milyon liraya çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından paylaşılan verilere göre ise Mayıs’ta bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 162 bin 617, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı ise 171 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde ise bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan toplam kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyon 39 bine ulaştı.