Kredi kartı limiti için yeni düzenleme: 1 Ocak'ta başlıyor

Kredi kartlarına ilişkin yeni limit düzenlemesi, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

2025-2027 Orta Vadeli Programı'nda da yer alan düzenlemeye göre, bankalar müşterilerinin kredi kartı limitlerini artık maaşlarına göre belirleyecek.

Dünya gazetesinin haberine göre, yeni yılda devreye girmesi beklenen uygulamayla kredi kartı limitleri, yurttaşların aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.

Mevcut sistemde ise bankalar, müşterilerine gelirlerine göre daha yüksek oranda kadar kredi limiti sunabiliyordu, bu da borçlanmayı artırarak talep enflasyonunu körüklüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemeyi destekleyecek şekilde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında işbirliği yapacak yeni bir ekip kuracaklarını açıkladı.

Bu düzenleme ile bankalar, müşterilerinin gelir bilgilerini SGK veri tabanından alarak kredi kartı limitlerini daha uygun şekilde belirleyecek.