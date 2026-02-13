Giriş / Abone Ol
Kredi kartı limitlerinde değişiklik için son 2 gün

Kredi kartı limitleri pazartesi günü güncellenecek. Yeni düzenlemeyle bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL’yi geçmiyorsa, herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Bu miktarı aşanların limitleri ise, 2025 yılındaki harcamaları kriter alınarak aşağı çekilecek.

  • 13.02.2026 14:27
  • Giriş: 13.02.2026 14:27
  • Güncelleme: 13.02.2026 14:41
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bankalara verdiği süre pazartesi günü doluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte eğer bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL’yi geçmiyorsa, herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak.

Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı bu miktarı aşıyorsa, kullanıcılar limit indirimiyle karşı karşıya kalacak.

Örneğin iki bankada toplam 600 bin TL limiti olan bir yurttaşın limiti, geliri yeterli değilse aşağı çekilecek.

Toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda 2025 yılı harcama ortalamaları baz alınacak.

KULLANILMAYAN LİMİTİN YARISI SİLİNİYOR

600 bin TL limiti olan ancak yıl boyu 400 bin TL harcayan birinin, kullanmadığı 200 bin TL'lik kısmın yüzde 50’si (100 bin TL) iptal edilecek ve limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

