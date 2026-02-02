Kredi kartı limitlerine sert fren: Kimler etkilenecek, kesinti nasıl yapılacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan "makro ihtiyati önlemler" kamuoyunda tartışma yarattı. Kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarının mimitlerinin belirlenmesine yönelik düzenlemeler tepki çekerken BDDK kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’inin yeni düzenlemelerden etkilenmeyeceğini savundu.

Peki yeni düzenlemeler kimleri kapsıyor, limitlerdeki kesinti neye göre uygulanacak?

Bireysel kredi kartı kullanıcıları, gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanabiliyor. Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunurken toplam limitin yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmıyor.

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenleme kapsamında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca kart hamilinin sektördeki toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin azami iki katı, ikinci yıldan sonra ise azami dört katı olması gerektiği hükmünün uygulanmasında; yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirin dikkate alınmasına ve gelir düzeyinin teyidinin yalnızca, bankalarca geliri ispata elverişli olarak değerlendirilen belgeler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılması kararlaştırıldı.

Bankalar tarafından, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerinin, 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik belirlemeler yapıldı.