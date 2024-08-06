Kredi kartı ve POS ile ödeme: "2 durumda ceza uygulanması mümkün değil"

İTO Başkanı Avdagiç, "kredi kartı" ve "POS ile ödeme" konusunda açıklamalarda bulundu. Avdagiç, "Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil" açıklamasında bulundu.

Avdagiç, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınladığı "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama"ya dair görüşlerini paylaştı.

CEZAİ OLMAYAN DURUMLAR NELER?

Avdagiç, özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyenin ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorun çözüldüğünü söyledi.

Avdagiç, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

1- Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Tahsilatlarını yapan mükellefler, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla POS cihazlarını kullandırabilecekler.

2- Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli."