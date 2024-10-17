Kredi kartı vergisinden geri adım
Kredi kartlarından savunma sanayine aktarılmak üzere vergi alınmasına ilişkin düzenlemeden geri adım atıldı.
İktidar, kredi kartlarından alınacağı gündeme gelen vergi düzenlemesinden geri adım attı.
AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savunma sanayine aktarılmak üzere kredi kartlarından alınacak katkı payı düzenlemesinden vazgeçildi.
AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdığı yasa teklifine göre, 100 bin TL’lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacaktı.
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