Kredi kartıyla 2 trilyon lirayı aşkın harcama

Ekonomi Servisi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Nisan 2026 verilerini açıkladı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 98,4 milyon adet oldu. 2025 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 2’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3’lük düşüş yaşandı. Toplam kart sayısı ise 462,0 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 2 trilyon 559 milyar 600 milyon TL oldu. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 185 milyar 200 milyon TL’si kredi kartlarıyla yapılırken 366 milyar 800 milyon TL’sinde banka kartları, 7 milyar 600 milyon TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,8 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1,059 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 740,5 milyon adedinde banka kartları, 32,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 20 oldu.