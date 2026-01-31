Kredi kartları, konut kredileri ve KMH ile ilgili beklenen düzenlemeler açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına yönelik yeni düzenleme kararlarını duyurdu.

BDDK resmi sitesinde yayımlanan kararlar şu düzenlemeleri içeriyor:

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE KISITLAMA

Yapılan düzenlemeyle:

• Kredi kartı limitleri, gelirin yalnızca iki ya da dört katıyla sınırlandırılacak.

• Toplam limiti 400 bin TL üzerinde olanların, kullanmadıkları limitleri bankalarca resen azaltılacak.

• Bütün bu limitlerin Ocak 2027’ye kadar "gelirle uyumlu" hale getirilmesi zorunlu kılındı.

KONUT KREDİSİ DÜZENLEMELERİ

Yeni düzenlemeyle konut kredilerinde yapılan değişiklikler şöyle:

• Birinci ve ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, kredi miktarı binanın "enerji sınıfına" ve "depreme dayanıklılığına" endekslendi. 2010 sonrası yapılan binalarda asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da artık “avantajlı kredi” kapsamına alındı.

• Kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu karar ile belirlenen oranların %75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

BORÇLUYA 48 AY VADE

Yeni düzenlemeyle kart borcunu ödeyemeyen veya ihtiyaç kredisi 30 günü aşan borçlulara 48 ay vade imkânı tanındı.

KMH LİMİTLERİNE SINIRLAMA

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) düzenlemesiyle birlikte bireysel müşterilerin hesap limitleri yeniden tanımlandı. Buna göre, KMH açılışında ya da mevcut limit artırımlarında üst sınır, bankaların belgeler üzerinden tespit ettiği aylık ortalama gelirin en fazla iki katı olacak. Eğitim kurumlarıyla yapılan sözleşmeler kapsamında eğitim ödemeleri için tanınan KMH limitleri ise bu sınırlamadan muaf tutulacak.

Ayrıca, bireysel müşterilere tanınan KMH limitlerinin kullanılmayan kısımları için bankaların sermaye yeterliliği oranı hesaplamalarında ek sermaye yükümlülüğü getirildi. Düzenleme, uluslararası finans standartlarıyla uyumlu hale getirildi.