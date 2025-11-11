Kredi kartlarına kısıtlama: Belirtilen saatler arasında nakit çekim yapılamayacak

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartı kullanımı artarkan belirtilen şartları taşınmayan kullanıcıların ise bazı saatler arasında nakit avans çekimi yapması kısıtlanacak.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dolandırıcılık gibi istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemler aldı.

Buna göre, kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.

ÇİPLİ KİMLİK VE NFC ŞARTI

Alınan kararla kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

Söz konusu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek