Kredi kullanmak isteyenleri dolandıran 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yüksek miktarda kredi kullandırabileceklerini söyleyen ve sigorta yapacağız yalanıyla para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de bir eğlence mekânında suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de M.A. adlı kişi, kredi almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu. Mağdur M.A. emniyette verdiği ifadesinde "Yüksek miktarda kredi kullanmaya çalışırken bu kişilerle tanıştım. Bana kısa sürede işlerimi halledeceklerini söylediler. Daha sonra sözde sigorta yapacaklarını söyleyerek benden para aldılar. Ancak kredi çıkmadı" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada mağdurun şüphelilere telefon edip yeni bir kredi için anlaşma yapması istendi.

Ümraniye'de bir kafeteryada buluşan şüpheliler pusu kuran polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli olaylarla ilgili sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.