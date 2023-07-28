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Kredi risk primi 400 baz puanın altını gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 398 baz puana düştü. Söz konusu veri, 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Ekonomi
  • 28.07.2023 15:46
  • Giriş: 28.07.2023 15:46
  • Güncelleme: 28.07.2023 16:27
Kaynak: AA
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Kredi risk primi 400 baz puanın altını gördü
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düştü. 

Buna göre Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne gerilemiş oldu. ( 8 Kasım 2021 )

BIST 100 ENDEKSİ

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

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