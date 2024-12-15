Kredi ve banka kartlarında bu şifreler artık kullanılmayacak: Israrcı olunursa kartlar bloke edilebilir

Nimet Türe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek için futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındığını belirtildi.

Avukat Nimet Türe, daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini ifade etti.

ŞİFRE UYARISI

"İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı" diyen Türe, şunları söyledi:

"Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz. Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak. Bu hususa dikkat etmek faydalı. Çünkü bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda BDDK'nın kartların iptal edilebileceği ve yeni şifre alınması konusunda tarafların zorunlu olarak yönlendireceği hususunda duyuruda da bulundu."

ISRARCI OLUNURSA KARTLAR BLOKE EDİLEBİLİR

Türe, bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyleyerek, “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut. Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek" ifadelerini kullandı.

"Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak" diyen Türe, şunları kaydetti:

"Halihazırdaki kart kullanımlarında da bu hususlardan doğan bir suça konu eylem gerçekleştiğinde bankanın taraflara uyarı mesajı gönderip göndermediği, bu konuda ihtarda bulunup bulunmadığı, kusur değerlendirmesinde önem arz edecek. Taraflar banka tarafından defalarca uyarılmış ve bu şifrenin kullanılmaması konusunda bilgilendirilmesine rağmen kişi kart şifresini kullanma konusunda ısrarcı olduğunda artık kendi kusurundan kaynaklı bir suçun mağduru konumuna geldiğinden ceza süreci bu yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz."