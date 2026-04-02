Kredi ve kredi kartı borçluları dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Hanehalkı borçluluk oranlarını dengelemek ve finansal istikrarı korumak amacıyla 29 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren borç yapılandırma yönetmeliğinde takvim daralıyor.

Bankacılık sektöründe "borç tasfiyesi" olarak nitelendirilen bu süreç, ödeme güçlüğü çeken binlerce vatandaş için son bir çıkış yolu sunuyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

BDDK’nin belirlediği kriterler çerçevesinde, yapılandırma imkânından mevcut kredi kartı borcunun tamamını ya da asgarini tutarını ödemekte zorlananlar ve 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılan ve ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar faydalanabiliyor.

SINIRLI FAİZ ORANI

Düzenlemenin en dikkat çekici yönü, borçlulara sunulan esnek ödeme planları ve maliyet kontrolü oldu. Yapılandırma kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilirken, uygulanacak faiz oranı aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3,11 ile sınırlandırıldı. Bu tavan oran, piyasa koşullarındaki yüksek faiz baskısına karşı borçluyu koruyan bir kalkan niteliği taşıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların doğrudan ilgili bankaların şubeleri veya dijital kanalları üzerinden yapılması gerekiyor. Belirlenen vadeye göre oluşturulan ödeme planının ardından, ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski üzerindeki baskı kalkıyor ve yasal takip süreçleri askıya alınıyor. Uzmanlar, bu adımın vatandaşların finansal sicilini iyileştirmek adına stratejik bir fırsat olduğunu vurguluyor.

Vatandaşlar, borçlarının güncel durumunu ve yapılandırma sonrası oluşacak tahmini ödeme tablolarını bankalarının mobil uygulamaları üzerinden veya müşteri temsilcilerinden öğrenebilecek.