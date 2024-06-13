Kredi yoksa satış yok

Kira derdinden kurtulmak isteyen dar ve orta gelirlinin konut alma umudu olan kredili satışlar mayısta sadece 9 bin 909'da kaldı. Kredili satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 düştü, peşin ve diğer satışlar yüzde 17,3 arttı.

Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetimiyle birlikte değişen politikalar sonrasında yükselen faizler konut satışlarını da etkiledi. Son dönemde oldukça yüksek seyreden konut kredi faizlerindeki yüksek oranlar konut kredisi kullanımını durma noktasına geldi.

TÜİK, Türkiye genelinde mayıs ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Toplam satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Kira derdinden kurtulmak isteyen dar ve orta gelirlinin konut alma umudu olan kredili satışlar mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek yalnızca 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

Kredili satışlar azalırken nakit satış yoluyla 100 bin 679 konut el değiştirdi. Peşin ve diğer satış yöntemiyle el değiştiren konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı.

Yüksek faiz ve kısıtlamalar, hem taşıt hem de konutta kredileri durma noktasına getirdi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden oluşan bütün bireysel kredilerin ortalama faizi yüzde 71,24 seviyesine geldi.

İLK EL SATIŞLAR KIPIRDADI

İlk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.