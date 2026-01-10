Kredide yeni dönem: Yüksek not geçerli olmayacak

Kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilenlerin sayısı artıyor.

Bankacılık sektöründe devreye alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, artık yalnızca puan değil, müşterinin son aylardaki para hareketleri de kredi kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Son dönemde kredi ve kredi kartı başvurularında, notu yüksek olmasına rağmen ret alan tüketici sayısı artıyor. Bankalar, klasik skorlamanın ötesine geçerek hesap kullanım düzenini davranışsal risk analiziyle inceliyor.

Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; ani, açıklamasız transferler ve olağan dışı para trafiği risk sinyali sayılıyor.

Özellikle sanal bahis ve oyun sitelerine yapılan düzenli ödemeler, bankalar için “kırmızı alarm” niteliğinde. Bu işlemler, kredi geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir unsur olarak görülüyor ve başvuruların olumsuz sonuçlanmasına yol açabiliyor. Bankalar, Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra, kendi iç analizlerini de kredi süreçlerine dahil ediyor.