Krediler ödenememişti: Bankalar Galataport'a ortak oldu

Galataport’ta bankalarla yeniden yapılandırma için anlaşmaya varıldı. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB’den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları bazında sağlanmış borçların, “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınarak Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'unun kredi veren bankalarca “garame” (bankaların konsorsiyum şeklinde kullandırdıkları kredilerde birden fazla kişinin kullandığı ipotek türü) oranlarına göre devralınacak.

Bankaların Galataport sermayesinden alacakları paylar, 2024 yıl sonuna kadar devralınması beklenirken, dağılım da şu şekilde oldu:

• Garanti BBVA yüzde 12,28'ine tekabül eden payları,

• Yapı Kredi yüzde 13,2’ye tekabül eden payları,

• İş Bankası yüzde 7,18'e tekabül eden payları ve

• TSKB de yüzde 5,23’üne tekabül eden payları devralacak.

Kaynak: ekonomim.com